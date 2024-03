Trouver l'inspiration au salon du mariage

Après deux ans d'absence, le salon du mariage est de retour dans un grand hôtel de l'Anse Vata : tenues de fête, salles à louer, traiteurs, photographes, vidéastes et autres prestataires sont réunis en un même espace pour organiser au mieux le grand jour.

Caroline Antic-Martin et Franck Vergès •

Se dire oui, c’est bien beau, mais il faut d’abord organiser le mariage. Sur le salon, vingt-quatre prestataires proposent leurs produits et services, une vraie source d’information et d’inspiration pour les futurs mariés et leurs familles. "C'est là où tout le monde peut venir, il y a ce qu'il faut", invite Léontine Tarall, mère d'une future mariée.

"Je ne savais même pas que ça existait, le salon du mariage, avoue Rémi Aubert. On va peut-être se marier au cours de l'année, on regarde ce qu'ils proposent, ce qu'ils font en général... et les prix aussi". "C'est surtout aussi pour trouver le lieu, et prendre des idées", explique Pauline Caudal, future mariée.

Les mariages ont la côte après l'épidémie

Un salon utile pour les visiteurs, et également pour les exposants. Pour des raisons diverses, le salon du mariage n’a pas eu lieu en 2022 et 2023… Cancetta Norman, gérante de la société Ccom qui organise des événements, a clairement ressenti cette absence. "Ça représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires les salons. Je décroche beaucoup de clientèle qui ne me connaissait pas. Donc pour nous c'était un manque à gagner".

Pas de salon pendant ces deux ans mais des mariages à gogo, un effet post-covid. "Les mariages prévus ont été décalés, sur plusieurs années, explique Aurélie Piera-Bigeard, l'organisatrice du salon. Je pense que les gens, pendant le confinement, se sont rendus compte qu'ils s'aimaient et qu'il fallait qu'ils se marient". Selon l’Isee, le nombre de mariage a bondi de 56 % entre 2021 et 2022.

Le reportage de Luigi Wahmereungo Palmieri :