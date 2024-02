Un adolescent placé en détention provisoire après l’agression d’un conducteur de bus Tanéo à Nouméa

Partager :

Trois jeunes mineurs qui s'allongent sur la chaussée pour surprendre un chauffeur de car, et un quatrième qui le vise avec un projectile dans le but de voler la caisse. C'est le scénario qui s'est dessiné, dans l'agression du conducteur de bus Tanéo gravement blessé au visage vendredi 2 février, à Nouméa, vers la cité de Tindu. L'adolescent identifié comme l'auteur du jet a été interpellé et placé en détention au Camp-Est jusqu'à sa convocation, début mars, devant le tribunal pour enfants.

Il a seize ans et demi. Un adolescent est considéré comme l’auteur principal dans l’agression du chauffeur de bus qui a eu lieu vers la cité de Tindu, le soir du vendredi 2 février. Vers 19 heures, ce membre du GIE Karuïa, âgé de 53 ans, desservait la ligne 6 du réseau Tanéo à Nouméa quand il a été gravement blessé. C’est sa recette du jour qui était visée, confirme le procureur de la République dans un communiqué diffusé ce vendredi soir. Fractures à la mâchoire et la pommette Selon le récit transmis par Yves Dupas, le conducteur a remarqué trois personnes allongées sur la chaussée. Alors qu’il ralentissait, "un pavé" a été jeté dans sa direction. Le projectile a explosé la vitre côté volant et l'a atteint au visage. Bilan de l'examen médical : "deux fractures de la mâchoire et de la pommette justifiant une incapacité totale de travail de 21 jours". Vive réaction De tels faits ont provoqué une vive réaction de ses collègues et l'interruption de quatorze lignes. Dans le même temps, l'enquête menée par le service territorial de police judiciaire de Nouméa a mis en cause plusieurs mineurs, âgés de treize à seize ans. Une enquête de voisinage, le recueil de différents témoignages et l'exploitation des caméras de vidéosurveillance déployées dans le secteur. Reconnaissance des faits Dans un premier temps, ces investigations conduisent à placer sept personnes en garde à vue. La huitième, "qui avait lancé le projectile en direction du conducteur" précise le procureur, a été arrêtée ce jeudi matin. Et lors de sa garde à vue, explique Yves Dupas, l’ado a reconnu "avoir commis les violences pour s’emparer de la sacoche du conducteur, contenant la recette". Connu de la justice Le jeune homme, précise Yves Dupas, était "déjà connu pour des affaires de vol ayant donné lieu à des mesures éducatives ordonnées par le juge des enfants". Il est convoqué devant le tribunal pour enfants début mars pour tentative de vol avec violence suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et dégradations de biens d’utilité publique. Le parquet a requis son placement en incarcération provisoire, mesure qui a été ordonnée ce vendredi soir par le juge des libertés et de la détention, jusqu’à comparution à l’audience. "Guet-apens" Le procureur conclut en saluant "la détermination et l’efficacité des services de la direction territoriale de la police nationale, qui ont permis d’identifier et interpeller dans les meilleurs délais les auteurs de ces faits d’une gravité certaine ayant généré un fort retentissement au niveau local". Trois autres jeunes mineurs sont appelés devant le juge des enfants pour répondre de complicité de tentative de vol avec violence : ils sont accusés de s'être allongés sur la route "pour faciliter la commission du délit par l’auteur principal". Ce que le SMTU, le Syndicat mixte de transports urbains du Grand Nouméa, a taxé de véritable "guet-apens".

