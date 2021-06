Une piste cyclable provisoire à Magenta

Caroline Moureaux •

Une piste cyclable provisoire a été mise en place le long de l’aérodrome de Magenta ce lundi 21 juin. Une piste cyclable provisoire matérialisée, jusqu’au 10 juillet prochain, entre la plage de Magenta et le rond-point de l’aérodrome, sur un tronçon de 630 mètres. Objectif : permettre aux cyclistes de relier Magenta aux Boucles de Tina.

Le stationnement interdit

Le stationnement de voitures sera strictement interdit durant trois semaines sur cette portion de trottoir à côté de l’aérodrome.

" Aujourd’hui, c’est en effet une zone de stationnement sauvage mais souvent toléré par la police municipale pour l’aérogare" explique Bertille Jouan-Ligné, directrice de l’aménagement et de l’équipement à la province Sud. "On a eu des discussions, à la fois avec la mairie, avec la CCI qui est le gestionnaire, avec la direction de l’aviation civile qui est en charge des infrastructures, pour que ceux-ci puissent réfléchir à la mise en place d’une autre poche de parkings comme celle qui a été faite, le fameux parking P2".

Favoriser la pratique du vélo

Un projet à près de 76 millions de francs CFP financé à 60% par l’Etat et à 40% par la province Sud. Objectif : favoriser la pratique du vélo, une initiative saluée par l’association Droit au vélo.

" Ça va participer, non seulement à l’augmentation de la sécurité, mais également à l’augmentation de la pratique du vélo pour les personnes qui utilisent cet axe là, pour aller au travail notamment" explique son président, François Le Borgne. "Nous, on a demandé que cet aménagement puisse être prolongé jusqu’au début des travaux de réalisation de la piste définitive. Je pense que l’argument sécuritaire, c’est quand même l’argument numéro un. On est confrontés non seulement à l’étroitesse de la bande sur le bas-côté, qui est empiétée par les voitures, et également par les voitures qui reculent lorsqu’elles stationnent, sans forcément voir les cyclistes qui passent".

L'opération provisoire qui devrait se dérouler sur trois semaines préfigure un aménagement définitif dont les travaux débuteront début 2022.

A noter qu’une randonnée cycliste sera organisée pour l’occasion par l’association Droit au vélo au départ de la plage de Magenta pour rallier les boucles de Tina, le samedi 26 juin, à 9 h et 10 h.

Le reportage d’Erik Dufour et Gaël Detcheverry