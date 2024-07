VIDÉO. A Nouméa, la communauté éducative du collège de Tuband demande la réouverture de l’établissement

Enseignants, personnels, élèves et parents d'élèves : à Nouméa, la communauté éducative du collège de Tuband attend la réouverture de l'établissement, avec le renfort des forces de l'ordre afin d’assurer une reprise des cours en toute sécurité. Les presque 500 élèves ont été répartis dans d'autres collèges de la ville. Déjà 70 désinscriptions ont été enregistrées.

Des fumées surplombent le secteur de Tuband, ce jeudi, en milieu de matinée, dans le Sud de Nouméa. Alors que certains conducteurs s'engagent dans la rue Henry-Gaspard depuis le rond-point de l’Eau vive, d'autres rebroussent chemin. La situation de ce quartier secoué par les violences dès le début des émeutes demeure instable.

Disséminés dans trois collèges

Dans ces conditions, il a été jugé impossible de rouvrir le collège. Les élèves feront leur rentrée à partir du lundi 8 juillet, mais dans d'autres établissements publics. Cédric Pelosato préside l’association des parents d’élèves. Il résume : "Le vice-recteur a pris la décision de délocaliser les cours au niveau de trois autres établissements, qui sont Baudoux, Magenta et Mariotti." L’un pointe de l’Artillerie, l’autre à Magenta, donc, et le troisième vers l’Anse-Vata.

Un casse-tête logistique

Une décision qui n’est pas une solution, pour les parents d'élèves comme pour les enseignants. "Les quatre classes sont éclatées sur différents sites. Les professeurs doivent jongler entre trois sites. Et pour les parents qui ont plusieurs enfants à charge et scolarisés, égrène le président de l’APE, ça rend quasiment impossible de les amener en temps et en heure à plusieurs points différents, tout en assurant pour certains leur présence au travail." Déjà 70 désinscriptions ont été enregistrées.

Courrier au haut-commissaire

Une incompréhension partagée par les 70 enseignants et personnels éducatifs que compte l'établissement. Ce 2 juillet, Ils décidaient d'adresser un courrier au haut-commissaire, avec une doléance face à l'urgence : la sécurisation du collège Tuband et la reprise des cours au sein de l'établissement.

"Les personnels et les parents d’élèves demandent un minimum de présence des forces de l’ordre", explique Fabienne Kadooka, secrétaire générale du SFA-CGC. "Ne serait-ce que pour rassurer. Et aussi peut-être une présence dissuasive. Quelque personnes s’agitent dans le quartier. Mais on peut réprendre dans cet établissement, il n’a pas été dégradé."

Une pétition a été lancée

Si aucune nouvelle mesure n'est prise, les salles du collège devraient rester vides jusqu'aux vacances scolaires d'août. Une pétition pour la réouverture de l'établissement a été lancée par l’APE, et partagée sur les réseaux sociaux. Jjeudi à 19 heures, elle affichait 649 signatures.