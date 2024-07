VIDÉO. La crise en Nouvelle-Calédonie racontée par les cagnottes en ligne

En ces temps difficiles, beaucoup de Calédoniens font appel à la solidarité. Pour preuve, la multiplication des cagnottes en ligne. Si elles ne suffisent pas à réparer les dégâts liés aux émeutes, elles peuvent contribuer à reconstruire des activités, et des vies.

Avec les émeutes à Nouméa, le Centre d'initiation à l'environnement a perdu son véhicule et ses locaux dans un incendie. Cent millions de dégâts, cinq personnes au chômage partiel et plus aucun matériel pour assurer les missions pédagogiques. Pour tenter de redémarrer, l'association a lancé une cagnotte en ligne.

Aide aux cabinets et cliniques vétérinaires

Autres victimes, les vétérinaires. Dans le Grand Nouméa, trois cliniques ont brûlé, dont celle de Guillaume de Savigny. Mi-juin, il a pu reprendre son activité, grâce à la solidarité de ses confrères calédoniens et de la population. Mais aussi d'une cagnotte en ligne. Elle a été lancée depuis l'Hexagone par l'Ordre des vétérinaires et le syndicat de la profession. Grâce à la générosité de 678 donateurs, la somme ainsi récoltée via internet se monte à 8,7 millions de francs. De quoi payer les charges et les premiers salaires tout en commandant un peu de matériel.

Pour des particulier comme des entreprises

Les cagnottes en ligne représentent un coup de pouce salutaire pour remettre le pied à l'étrier après les violences. Elles ont toutes sortes d'objectif : soutenir des professionnels dont l'outil de travail a été détruit, financer des sociétés qui n'arrivent pas à faire face aux difficultés, aider des particuliers qui ont perdu leur maison. Ou encore accompagner des départs de Calédonie en catastrophe.