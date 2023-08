VIDEO. Les contours de l'Académie du Pacifique

Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une académie militaire. L'objectif est de renforcer l'axe indo-pacifique avec une collaboration sur plusieurs années avec des états océaniens partenaires.

Aurélien Pol (Noémie Dutertre) •

Lors de sa venue, Emmanuel Macron a confirmé plus de 200 militaires et 18 milliards de francs en plus pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Et aussi la création d’une “académie du Pacifique, ici même, pour former des militaires de toute la région”. "Nous voulons multiplier les partenariats avec tous les voisins de la région", avait lancé le chef de l'Etat dans son discours.

L'Académie du Pacifique dessine ses premiers contours avec des formations pour les militaires des Etats océaniens partenaires. "Nous accueillerons à Nouméa et à Plum des officiers de Papouasie, des Fidji, du Vanuatu, de Tonga, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis et des jeunes officiers français. Ils développeront leur qualité de chef militaire", confirme le général Valéry Putz, commandant supérieur des Fanc. Jusqu'à présent, ils sont plus de 1600 militaires sur le Caillou.

Une première formation en octobre

Un calendrier va être établi. Mais une première formation est déjà fixée pour octobre. "Les différents thèmes seront l’aguerrissement, le leadership, la sécurité maritime ou encore les opérations de secours humanitaire..." explique le commandant Valéry Putz. "L’académie englobera tous les projets de coopération et formation en s’appuyant sur le bâti existant et en créant les structures adaptées."