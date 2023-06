VIDÉO. Opération recrutement de sauveteurs en mer bénévoles

Samedi, les bénévoles de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) étaient sur le pont pour ouvrir les portes de la station de Nouméa. Objectifs : faire connaître leurs missions et donner envie au public de les rejoindre. Reportage.

Maurice Violton (édité par Cécile Rubichon) •

Le monde la mer fascine. Celui des bénévoles portant assistance aussi. Le nombre de visiteurs présents aux portes ouvertes de la station SNSM de Nouméa, ce samedi, le prouve.

Des bénévoles étaient là pour leur montrer une petite partie de leurs missions et les bons gestes à adopter en cas de soucis. Aux adultes, ils expliquent comment utiliser une fusée de détresse. Aux enfants, comment se protéger du froid sur une embarcation de survie ou récupérer l’eau de pluie en attendant les secours.

Quarante bénévoles

Avec quarante bénévoles, la station de Nouméa est la plus importante de Nouvelle-Calédonie. Samedi, ils étaient aussi là pour rappeler que le sauvetage en mer repose en grande partie sur la bonne volonté de femmes et d'hommes qui ont accepté d'être mobilisés en cas de besoins. Avec son permis bateau, son brevet de secouriste et sa motivation, Olivier Géraud pourrait bien les rejoindre.

Il est également possible de les soutenir financièrement. La station de Nouméa dispose d’un budget de 4 millions de francs, provenant à 75% des collectivités publiques, à 25% de dons.