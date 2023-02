VIDEO. Parc zoologique et forestier : un mini-concert pour les mamans et les enfants victimes de violences intrafamiliales

Parc zoologique et forestier : un mini-concert pour les mamans et les enfants victimes de violences intrafamiliales

Une balade musicale entre guitare, jazz et Ori Tahiti au parc zoologique et forestier de Nouméa dimanche 26 février. Un mini-concert pour les enfants logés au centre d'hébergement d'urgence Les Manguiers. Derrière cette façade, un geste du Rotary club envers ces femmes et ces enfants victimes de violences intrafamiliales qu'accueille le centre.

Natacha Lassauce-Cognard, Gaël Detecheverry (Jean-Louis Koroma) •

Des artistes dans un lieu atypique : le parc zoologique et forestier de Nouméa. Un mini-concert en plein air, dédié aux femmes et aux enfants victimes de violences intrafamiliales. Nicole Martinez fait partie des spectateurs. Elle se dit interpellée par "tout ce qui touche aux enfants" de par son statut, car elle confie être "assistante maternelle agréée, j’ai une garderie, j’ai une amie qui fait partie des Mamans roses". En moins de deux heures, 216 personnes ont acheté un billet d’entrée pour profiter de cette balade musicale. Valeur humaine Au cours de sa promenade, au détour d’un sentier, le public découvre alors des chanteurs ou des danseurs à l’exemple de celles de la troupe tahitienne Ora nui. Heretiare Pani en est une des responsables. "En tant qu’artiste", déclare-t-elle, "on aime toujours faire des choses bénévolement". Car selon elle, "ça donne de la valeur à ce qu’on fait". Une habitude culturelle prise "à Tahiti (…) On aime la danse et les danseuses ça leur fait plaisir d’être là parce qu’il y a une valeur humaine dans ce qu’on fait". Organisé une première fois en 2021 par le Rotary Club de Nouméa en faveur de la Société Saint-Vincent-de-Paul, cet événement permet de financer des projets. Cette année, chaque entrée au parc forestier permettra de financer la construction d’une structure au centre d’hébergement d’urgence Les Manguiers, annonce Aurélien Lamboley, son directeur. Nous avons créé un nouveau centre avec la province Sud en 2022 qui devrait être ouvert depuis le 1er mars. Nous avons accueilli 25 personnes depuis sa création. Malheureusement, il y a toujours cette problématique d’accueil d’urgence des femmes victimes de violences, c’est pour ça que ce centre existe. Et cette journée est au profit d’un projet de création de parc pour enfants. On pense aux enfants parce que ce sont souvent les victimes collatérales qu’on oublie. Ça va leur donner une peu de bonheur et un petit espace de jeu. Aurélien Lamboley, directeur du centre d'hébergement d'urgence Les Manguiers Au niveau national, le Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus touché par les violences au sein du couple. La cellule familiale est le lieu de 43% de violences physiques ou sexuelles. Une réalité qui est abordée à travers cette balade musicale. Une action solidaire au cœur de la faune et de la flore locales.

