Visite à bord du Vendémiaire pour des élèves de CM2

© Nicolas Fasquel

A bord du Vendémiaire

Une première rencontre en mars dernier dans leur école de Rivière Salée avait scellé le début d'une correspondance électronique entre l'équipage de la marine nationale affecté à la frégate de surveillance baptisée "vendémiaire".L'équipage du bâtiment militaire revient d'une mission en Asie qui s'est déroulée du 18 mars au 14 juin. Et les différentes villes "escales" de la frégate ont été un support de leçon de géographie : Madang (Papouasie Nouvelle-Guinée), Sasebo (Japon), Incheon (Corée du Sud), Bangkok (Thaïlande), et Denpasar en Indonésie.L'objectif de ce partenariat entre la mairie de Nouméa et la marine nationale est notamment d'ouvrir les élèves à d'autres cultures.Le reportage d'Olivier Joneman et Nicolas Fasquel