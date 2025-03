Nouvelles accusations d'ingérence de l'Azerbaïdjan après la mise en ligne d'une vidéo

Une nouvelle tentative d'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie ? La question se pose après la mise en ligne d'un clip de rap sur les réseaux sociaux du Baku Initiative Group. Une plainte a été déposée par la présidente de la province Sud, Sonia Backes.

"Nouvelle-Calédonie brûle leur loi, brûle leur règne, impose ton drapeau", ou encore "Nouvelle-Calédonie prend les armes". Les paroles sont explicites. Les images, pour la plupart, celles des émeutes de 2024, le sont tout autant. Le clip de ce morceau de rap tourne sur les réseaux depuis le 14 mars, date de sa publication sur la page Facebook du "Baku Initiative Group".

Une plainte déposée et une enquête ouverte

Pour Sonia Backes, "dans la période qu’on vit, on n’a pas besoin de ces appels à la violence" . La présidente de la province Sud a donc déposé plainte pour incitation à la violence et à la haine raciale, incitation à la rébellion et apologie d’acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne. L'enquête ouverte suite à cette plainte va permettre, selon elle, "de rechercher où le site est hébergé et par qui la vidéo a été postée. On l’a également signalé à la plateforme Pharos (la plateforme de signalement de la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur, NDLR) de manière à ce que ça puisse être enlevée".

Capture d'écran du clip publié par le Baku Initiative Group le 14 mars 2025 • ©Youtube

Vers un apaisement des relations Azerbaïdjan - France ?

L’ingérence de l’Azerbaïdjan a été dénoncée de nombreuses fois par les élus non-indépendantistes et par l'Etat. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a même voté récemment une proposition de résolution européenne "sur les ingérences de l’Azerbaïdjan" portée par Nicolas Metzdorf. Des tensions qui pourraient peut-être s'apaiser après l'entente sur un accord de paix avec l’Arménie, le 13 mars dernier. Selon le docteur en géopolitique, Pierre-Christophe Pantz, "cet accord de paix sera d’abord un révélateur des véritables velléités de l’Azerbaïdjan vis à vis de l’Outre-mer français. On verra également si l’Azerbaïdjan est prête à pouvoir calmer le jeu aussi par rapport à ses méthodes informationnelles sur les outremers français". Le chercheur de l'Université de Nouvelle-Calédonie estime en effet que "depuis plusieurs mois, il y a eu une intensification de la désinformation de Bakou vis à vis des Outre-mer français et de la Nouvelle-Calédonie plus particulièrement".

Un futur accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, pourra-t-il permettre une normalisation des relations avec la France ? On le saura dans les mois à venir.

Le point avec Brigitte Whaap et Christian Favennec