Emeutes en Nouvelle-Calédonie : Aircalin annonce l'annulation de tous ses vols jusqu'au 23 mai, l'aéroport restant fermé

Au moins dix jours de fermeture pour l'aéroport international de la Nouvelle-Calédonie, d'après l'annonce de la compagnie Aircalin, qui annule ses vols désormais jusqu'au jeudi 23 mai.

L'annonce a été effectuée par la compagnie Air Calédonie international, ce lundi : la Tontouta voit sa fermeture prolongée. Contactée, la CCI, en charge de sa gestion, a confirmé que l'aéroport ne pourrait pas recevoir de vols commerciaux jusqu'au 23 mai à 9 heures. Dans ce contexte, Aircalin annule tous ses vols au départ ou à l'arrivée de Nouméa.

Le détail des rotations

Cela concerne des rotations avec :

Auckland en Nouvelle-Zélande

Sydney, Brisbane et Melbourne en Australie

Nandi, à Fidji

Papeete, en Polynésie française

Wallis

Singapour

et Tokyo, au Japon.

Ni agence ni call center

Ceci étant dit, les mêmes formules s'appliquent. "La reprogrammation des vols sera lancée dès annonce de la réouverture de l’aéroport par le haut-commissariat", indique la compagnie. "Pour l’heure, compte tenu de la situation en Nouvelle-Calédonie, l’agence commerciale et le call center d’Aircalin à Nouméa restent fermés. L’effectif réduit ne permet pas non plus de répondre à toutes les sollicitations reçues via les réseaux sociaux. Les informations seront diffusées dès que possible sur notre site internet."

Ces conseils, également : "Tant qu’aucune reprogrammation de votre vol n’est confirmée, il est inutile de vous rendre à l’aéroport, qu’il s’agisse de celui de votre pays de départ ou de celui de La Tontouta." Ou encore : "Si vous êtes actuellement bloqué à l’étranger, nous vous invitons à vous loger, à suivre l’actualité et à rester joignable par e-mail et par téléphone."

Comment procéder

Les "mesures commerciales" qu'impliquent ces nouvelles annulations de vol sont détaillées sur le site. Pour les vols annulés à partir du 14 mai et jusqu’à la réouverture de l’aéroport, les billets Aircalin (commençant par 063) peuvent bénéficier :

du changement de date sans frais de modification et sans complément tarifaire sur les vols directs Aircalin. Un complément tarifaire peut s'appliquer sur les compagnies partenaires.

de l'annulation sans frais (jusqu’à la réouverture de l’aéroport).

mais pas de prise en charge, assure la compagnie, des frais occasionnés en termes d'hôtel ou de transfert par navette !

Suivez l'évolution de la situation avec notre direct numérique, consultable ici.