DIRECT. Emeutes en Nouvelle-Calédonie : nuit agitée à Dumbéa, l’opération de déblaiement Nouméa-Tontouta se poursuit, un nouveau conseil de défense convoqué

Dans un communiqué du haut-commissaire, ce lundi matin , "la nuit dernière a été globalement plus calme que les nuits précédentes, grâce à l'application des mesures relatives à l'état d'urgence et à l'action continue des forces de l'ordre."

Il indique que "plus de 1000 renforts de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de la sécurité civile sont arrivés sur le territoire." De plus, "les opérations de sécurisation et de maintien de l'ordre se poursuivent, avec le concours des militaires du GIGN et des policiers du RAID."

Il annonce que le bilan des personnes décédées s'élève toujours à 6 morts dont 2 gendarmes.

Concernant le bilan de cette nuit, celle-ci a été marquée par un incendie "notable" et des "actions de pillage."" Au total, près de 240 émeutiers ont été interpellés et 20 commerces alimentaires ont pu être réouverts" ajoute le haut-commissaire.

A propos de l'axe de circulation Nouméa-Tontouta, "le retrait des carcasses de véhicules sur les voies" sera assuré.

Les mesures qui continuent :