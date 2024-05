Émeutes en Nouvelle-Calédonie : Aircalin annule ses vols jusqu'au 21 mai

Alors que l'aéroport de la Tontouta est fermé, la compagnie aérienne internationale de Nouvelle-Calédonie annonce qu'elle annule ses dessertes jusqu'à mardi prochain, 21 mai. Soit 53 vols et près de 7000 passagers affectés entre le 14 et le 21 mai.

Auckland, Sydney, Brisbane, Melbourne, Nandi, Papeete, Port-Vila, Singapour, Tokyo… Aircalin annule ses rotations jusqu’à mardi prochain, 21 mai, à 9 heures. C’est l’annonce faite ce vendredi soir. Et ce, en raison de la fermeture de l’aéroport de la Tontouta. La liste complète des vols concernés est en cours de mise à jour sur le site internet de la compagnie.

Sur la période du 14 au 21 mai, ces annulations impacteront au total 53 vols et près de 7000 passagers. Communiqué d'Air Calédonie international, le 17 mai 2024

"La reprogrammation des vols sera lancée dès annonce de la réouverture de l’aéroport par le haut-commissariat", ajoute Aircalin. "Pour l’heure, compte tenu de la situation en Nouvelle-Calédonie, l’agence commerciale et le call center à Nouméa restent fermés. L’effectif réduit ne permet pas non plus de répondre à toutes les sollicitations reçues via les réseaux sociaux", est-il précisé, alors que les nombreux passagers concernés sont en quête d'information.

Information aux voyageurs