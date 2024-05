DIRECT. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : 1000 policiers et gendarmes déployés, pont aérien instauré, cinq morts à déplorer

Le premier ministre des Îles Cook, Hon Mark Brown, s’exprime sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Les récents évènements "inquiètent profondément la famille du Pacifique", assure le premier ministre, qui présente ses condoléances aux familles qui ont perdu des être chers. "Je me joins aux autres dirigeants communautaires et politiques pour appeler à la paix et à l’unité, afin de sortir de l’impasse politique dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie".

"J’appelle toutes les parties à revenir à notre table familiale, à réconcilier nos différences, à se souvenir et à s’appuyer sur les sentiments de 1988 et 1998 lors de la signature des accords de Matignon et de Nouméa, qui ont conduit à plus de 30 ans de paix relative".