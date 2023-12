Incendies : des habitants de Bangou évacués, la tête de feu avance vers la Tontouta

Ce mercredi matin, les gendarmes et les sapeurs-pompiers ont décidé d’évacuer des habitants de la tribu de Bangou, à Païta. Un incendie est en cours depuis ce mardi dans le secteur. Le plan ORSEC niveau 2 a été déclenché.

Un violent incendie est en cours entre la Tontouta et Bangou. Mardi soir, les gendarmes demandaient aux habitants de la tribu de Bangou d'être vigilants et de se tenir prêts à évacuer en cas de besoin. Décision a été prise ce mercredi, vers 10 heures, de mettre la population à l’abri dans des structures communales. Le plan ORSEC "feu de forêt" de niveau 2 a également été déclenché pour renforcer les moyens de lutte. Les sapeurs-pompiers de Païta sont aidés de leurs collègues de la sécurité civile et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de La Tontouta.

La tête de feu avance vers la Tontouta

Un hélicoptère bombardier d'eau est sur place. Une dizaine de véhicules incendie sont par ailleurs dédiés à la protection des habitations et à la prévention de la propagation du feu vers le village de la Tontouta, indiquent les secours. Car la tête de feu continue à avancer vers le village de la Tontouta, attisée par le vent.

Mardi soir, déjà, la circulation avait dû être interrompue pendant un peu plus d’une heure sur la RT1 entre Bangou et la Tontouta en raison de la gêne occasionnée par la fumée. “Le vent relativement violent dirige ce feu vers la tribu de Bangou et devrait atteindre cette zone dans le courant de la nuit”, prévenait la gendarmerie. Entre 500 et 600 hectares de végétation ont été brûlés dans cette zone.

Le risque d'incendie demeure élevé à très élevé ce mercredi sur toute la Nouvelle-Calédonie, comme l'indique Météo-France NC. Des incendies sont également en cours à Poya, à Poum et au Mont-Dore, où un avion bombardier d'eau a été observé en action ce mercredi matin.

Un incendie au Mont-Dore, le mercredi 13 décembre. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère

Plus d’informations à venir.