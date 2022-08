La Fête du boeuf de Païta n'aura pas lieu

La Fête du boeuf est annulée cette année pour des raisons financières. Le maire de Païta, Willy Gatuhau, a choisi de privilégier la remise en état des routes de la commune, selon le souhait des habitants.

Julie Straboni (Sophie Boltz) •

La Fête du bœuf n’aura pas lieu cette année. Le maire de Païta, Willy Gatuhau, l’a confirmé, mardi, lors de la reprise des réunions de proximité dans la commune. À cette occasion, un questionnaire a été envoyé aux habitants qui ont défini leurs priorités. Et Willy Gatuhau a fait ce choix "vraiment à regret".

"Le choix a été fait sur l’édition de l’année dernière et c’est de nouveau le choix que je fais cette année, puisque lorsque les administrés me font part de leurs préoccupations, ce sont les routes. C’est vraiment une attente très très forte, rapporté à la situation budgétaire de la commune, explique-t-il. Sur la Fête du boeuf, depuis la saison des pluies que l’on connaît maintenant depuis plus d’un an, c’est de l’ordre de 30 à 35 millions pour remettre en état le site d’une part. D’autre part, l’organisation de la Fête du boeuf même nécessiterait en fonctionnement entre 20 et 25 millions et lorsqu’on sait qu’[avec] un kilomètre de route requalifiée, on est au environ de vingt millions, ça nous fait trois kilomètres de route. Ça nous donnera du temps pour préparer mieux l’édition 2023, à condition que la situation s’améliore."