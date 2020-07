Manina Tehei porte plainte contre Philippe Blaise pour des «propos et gestes sexistes»

En tant que femme, en tant que mère de famille (je suis aussi la fille de quelqu’un), je ne trouve pas normal de laisser passer ça, d’autant plus que c’est une personnalité publique. C’est un dirigeant de notre pays. Et je pense qu’il doit montrer autre chose de la vie politique et de ce que devrait être un dirigeant. Et surtout que la lumière soit faite sur ce type de propos et que plus jamais, personne ne se permette publiquement de porter atteinte à la femme, aux femmes de ce pays.

- Manina Tehei, nouvelle élue de Païta