Moins de dépenses pour soutenir l'investissement, préconisation de la CTC concernant Païta

La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie a contrôlé les finances et la gestion de la commune de Païta depuis 2015. Un rapport de plus de 60 pages. Avec plusieurs enseignements à en tirer et surtout 16 recommandations précises.

Stéphanie Chenais (JLK) •

Premier constat, plutôt évident c’est vrai : la commune a connu un essor démographique important. 24500 habitants en 2019 c’est 19% d’augmentation en 5 ans. Pour rappel, Païta c’est 700 km2 avec deux visages : un secteur peuplé et développé et un secteur plus rural. La densité aujourd’hui est de 35 habitants par km2 contre 14,6 habitants par km2 pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Prudence quant aux conflits d'intérêts Deuxième volet : les modalités d’administration de la commune. Autrement dit à savoir si le conseil municipal respecte bien les règles. Réponse de la chambre territoriale des comptes : Oui dans l’ensemble, Païta est dans les clous. Petit bémol cependant : la chambre relève certains manquements concernant ce que l’on appelle la délégation de pouvoir. Attention donc à tout ce qui relève des conflits d’intérêts. Un rapport qui pointe aussi les avantages en nature. On parle ici de l’attribution de logements ou de l’absence d’encadrement des véhicules de fonction par exemple. Et le rapport propose un éclairage sur la situation financière de Païta. Favoriser l'investissement Oui mauvaise nouvelle : elle se dégrade depuis 2015. Sans toutefois dépasser les seuils d’alerte. Préconisation de la chambre : la commune doit rechercher des solutions pour diminuer ses dépenses de fonctionnement. Avec un objectif : pouvoir faire face à de nouveaux investissements. Des investissements indispensables avec l’augmentation de la population. La commune a pris acte de ces recommandations et indique s’engager ou être déjà engagée dans ces démarches. Pour rappel Willy Gatuhau est maire de la commune depuis février 2019, il succédait à Harold Martin.

