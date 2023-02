Rentrée scolaire 2023 : la province Sud lance l'appel aux dernières inscriptions dans le primaire public

Habitant(e) de la province Sud, votre enfant doit faire sa première rentrée scolaire et il n'est pas encore inscrit ? Ou vous avez déménagé et pas encore changé d'école maternelle ou élémentaire ? Place à la dernière semaine d'inscription, jusqu'au mercredi 8 février.

Françoise Tromeur •

Certains parents préfèrent attendre le dernier moment pour inscrire leur bambin en section des petits. Eh bien, dans le public, c'est maintenant, alerte la province Sud ! L'ultime campagne d'inscription pour une première rentrée des enfants nés au plus tard le 31 mai 2020 a lieu en ligne, depuis ce mercredi 1er février et jusqu’au mercredi 8, à minuit. Même chose si vous avez déménagé et qu'il vous faut mettre l'écolier dans son nouvel établissement de secteur, en maternelle comme en élémentaire.

Mode d'emploi et précisions accessibles en cliquant ici.

Il faudra fournir :

la copie du livret de famille ou l'extrait d’acte de naissance

Un justificatif de domicile

En cas de changement de lieu de scolarisation, un certificat de radiation de l’école quittée.

Attention, si l’enfant n’est pas inscrit, il ne pourra pas faire sa rentrée.