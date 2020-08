Après les incidents de Sarraméa, la maire cherche l’apaisement

Prisca Holéro s’est entretenue, ce jeudi, avec les gendarmes et les coutumiers. Après les incivilités commises ces dernières semaines, la maire de Sarraméa appelle chacun à prendre ses responsabilités.

Thérèse Waïa (C.C.) •

Responsabiliser coutumiers et familles

©nouvellecaledonie

Faire revenir le calme dans la commune, c’est ce que Prisca Holéro, maire de Sarraméa, souhaite plus que tout. Car en cette période référendaire, l’incendie d’une habitation survenue dans la nuit de mardi à mercredi, peut raviver des tensions, ce qu’elle refuse catégoriquement. « Ça veut dire qu’il faut qu’on évite d’avoir des conflits les uns contre les autres, qu’on évite d’envenimer les choses à travers des discours radicaux, et qu’on respecte le choix de chacun. »L’incendie de cette maison, le coup de feu et le caillassage du véhicule des gendarmes, il y a deux jours, sont des actes qui s’ajoutent à plusieurs autres commis ces derniers mois. Des actes que la maire tente de décrypter.Ce matin, à sa demande, pompiers et gendarmes se sont retrouvés, ce jeudi, à la mairie. « C’est un noyau de jeunes qui sème la pagaille, rapporte Prisca Holéro. Le principe pour nous, c’est de pouvoir les identifier, emmener les coutumiers à se responsabiliser vis-à-vis des chefs de clan déjà mais aussi des chefs de famille pour qu’ils ramènent un peu d’ordre au sein de leur famille mais aussi au sein de la commune, de la tribu. Sachant qu’on est quand même dans une période électorale et que le principe est que tout se passe au mieux. »Ce contexte référendaire fait resurgir des rancoeurs accumulées depuis de nombreuses années. Celles qui ont trait à la terre sont les plus importantes.