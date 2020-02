L’école de Sarraméa fermée pour cause de souris à la cantine

CM et MN •

L’école publique primaire et maternelle Kawa Cyprien Braïno de Sarraméa restera fermée toute cette semaine. A la rentrée, les cantinières avaient signalé la présence de crottes de souris à la cantine. La mairie avait alors fait le nécessaire pour éradiquer ces souris envahissantes. Mais malgré la pose de pièges et un gros nettoyage intérieur et extérieur, les rongeurs sont revenus.Un nouveau traitement en profondeur sera réalisé cette semaine a expliqué ce matin Alexandre Nemebreux, le maire de Sarraméa, lors d’une réunion avec les parents d’élèves et les enseignants.Décision a été prise de fermer l’école pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Elle devrait ouvrir à nouveau ses portes le lundi 2 mars.