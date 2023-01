Chantier d'insertion : à Thio, une tribu inaugure sa cuisine traditionelle

Sur la côte Est, c'est une cuisine pas comme les autres qui a été inaugurée ce week-end, près de Thio. A la tribu de Saint-Joseph, six jeunes se sont attelés pendant plusieurs mois, à la construction d'un bâtiment dans le cadre d'un contrat d'insertion. Une initiative pour répondre aux besoins des habitants, tout en favorisant l'insertion professionnelle.

Valentin Deleforterie, Laura Schintu (avec Lizzie Carboni) •

Il y a des projets qui font vibrer tout un village, ici, une tribu. Près de Thio, celle de Saint-Joseph dispose désormais d'une cuisine traditionnelle, grâce notamment à six jeunes de la communauté, qui ont oeuvré à sa construction pendant près de cinq mois. Le projet enfin abouti, ravi les habitants et permettra à terme, de dynamiser la vie de la tribu.

Ça va nous apporter beaucoup de choses au niveau de l'organisation et surtout de l'accueil. Par la suite, on pourra accueillir beaucoup d'évènements Joseph Oundo, chef de clan

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle

Plus qu'un aménagement utile à la tribu, ce chantier a permis avant tout de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de six jeunes stagiaires, qui ont consolidé leurs compétences et pour qui, un suivi sera assuré. "Ça participe à les accompagner sur l'emploi; l'éloignement est un frein donc on essaie de les re-motiver et de les réinsérer par ce biais-là, vers la voie du travail" explique Léa Tripodi, présidente de la commission de l'emploi et de la formation professionnelle à la Province Sud.

Les jeunes de Saint-Joseph ne compte pas s'arrêter en si bon chemin; d'autres projets sont en préparation, comme l'aménagement d'un terrain de sport, au coeur de la tribu.

Le reportage de Valentin Deleforterie et Laura Schintu.