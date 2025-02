Fermera, fermera pas ? Le personnel du collège public de Thio veut connaître l’avenir de l’établissement

Profitant de la visite du ministre des Outre-mer, les enseignants et le personnel du collège public de Thio ont adressé une lettre à Manuel Valls, au ministre de l’Education nationale, au vice-recteur et à Isabelle Champmoreau, en charge de l’enseignement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors qu’il est question de fermer l’un des deux collèges de la commune, ils demandent qu’une décision soit officiellement annoncée rapidement.

L’un des deux collèges de Thio fermera-t-il à la fin de l’année scolaire ? Avec les baisses d’effectifs, la question de la mutualisation d'établissements entre le public et le privé se pose plus que jamais, indiquait Isabelle Champmoreau, en charge de l’enseignement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lors de la conférence de rentrée. Elle évoquait une réflexion sur Ouvéa, où il y a trois collèges, et Thio, où les deux collèges comptent moins de 80 élèves chacun. Des mutualisations permettraient de rationaliser les coûts et de redonner une dynamique pédagogique.

“On nous dit qu’il n’y a plus de budget pour des travaux”

Mais comment mutualiser un établissement public et un établissement privé ? “Depuis six mois, les informations qui nous arrivent du vice-rectorat, c’est que l’un des deux collèges de Thio doit fermer”, assure André Lanté, professeur d’histoire-géographie au collège de La Colline, public, depuis trois ans.

“On a pensé que c’était plutôt le collège privé qui allait fermer dans la mesure où il n’est pas en bon état”, poursuit-il. Et puis ces dernières semaines, des “signaux” ont commencé à alerter l’équipe pédagogique : “on nous dit qu’il n’y a plus de budget pour les travaux, le proviseur nous dit qu’on lui avait demandé de préparer la fermeture”, retrace André Lanté. D’un autre côté, “je n’ai pas reçu d’information de mutation et rien n’a été officialisé”.

Les discussions sont toujours en cours

Normal : “les discussions relatives à la réorganisation de l'enseignement du second degré à Thio sont en cours avec les différentes institutions”, tranche le vice-rectorat. Du côté de la mairie, on confirme que la réflexion se poursuit, tout en indiquant que la province Sud a proposé de céder les murs du collège public à la direction diocésaine de l'école catholique. Dans le cadre d’un accord de mutualisation des moyens ?

Le personnel du collège de La Colline veut savoir. C’est le sens de la lettre envoyée ce vendredi 21 février à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, Elisabeth Borne, ministre de l’Education nationale, au vice-recteur et à Isabelle Champmoreau. “On veut faire prendre conscience à nos autorités de tutelle qu’elles doivent officialiser rapidement et leur rappeler que c’est la dernière institution républicaine de la vallée” avec la gendarmerie, le dispensaire étant régulièrement fermé faute de personnel, lance André Lanté.

Les inquiétudes des enseignants

“Nos élèves n’auront d’autres alternatives que d’aller dans le privé ou à La Foa, à plus d’une heure trente de route”, craint-il. Certains viennent de tribus éloignées. “Ils n’en auront pas les moyens. Dès qu’on doit les envoyer au lycée, c’est la croix et la bannière”, à cause de l’éloignement et des coûts, décrit-il. “Ils risquent de pâtir de cette situation, de se déscolariser”, prévient-il encore.

Difficile d’imaginer que la situation ne soit pas prise en compte. En attendant qu’une décision soit prise, enseignants, encadrants, élèves et parents vont devoir faire preuve de patience.

À Canala, le collège protestant Dö-mwâ, géré par l’Asee, avait dû fermer fin 2021 face à des difficultés financières et une baisse des effectifs après une année scolaire d’incertitudes.