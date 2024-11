VIDEO. Des écoliers de Rivière-Salée à bord d'un avion militaire, un "rêve de gosse"

29 élèves de Nouméa, en CM2 et en classe d'inclusion scolaire à l'école Jacques-Trouillot de Rivière-Salée, ont vécu une aventure inoubliable, mardi 19 novembre, à la base aérienne de Tontouta. Une journée dont le summum a été un vol en transporteur militaire.

Ils ont découvert leur école vue du ciel. Des élèves de Jacques-Trouillot, à Rivière-Salée, ont volé à bord d'un Casa 235, ce mardi 19 novembre.

C'était bien parce qu'on a réussi à voir tout ce qu'on voulait voir : la barrière de corail, le phare Amédée… La mer était bien bleu turquoise, elle était jolie. Damon, écolier de CM2

En CM2 et en CLIS, classe d'inclusion scolaire, ils ont passé une demi-heure inoubliable à bord de l'avion militaire mobilisé pour l'occasion par la base aérienne de Tontouta.

C'était la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion. C'était cool parce qu'on a vu l'école et on a vu les amis, en bas. Rosario, écolier de CM2

En cette année particulière

"Ce vol est important, je pense, pour les enfants", insiste Alban Genre-Grandpierre, commandant de la base aérienne 186. "Ils ont un projet pédagogique sur une année. Une année un peu particulière, avec les événements, et l'importance de ce vol est de leur montrer que quand on a un rêve, et qu'on le mène jusqu'au bout, les choses arrivent."

Rendu possible par "Rêves de gosse NC"

Cette expérience aérienne a couronné une journée entière de découvertes. Elle a été rendue possible par l'association "Rêves de gosse NC", animée par le Rotary club. Au programme, démonstration des pompiers de l'air ou rencontre avec les maître-chiens de la base aérienne. D'abord imaginée avec 150 élèves, la journée a dû être annulée puis réorganisée, avec cette fois 29 petits participants.

"Mélanger nos élèves"

"Le plus important était de mélanger nos élèves", apprécie Siegried Juglair, enseignante en classe d'inclusion scolaire. "Les élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en CLIS avec les élèves de CM2 ordinaire." Première étape réussie, pour Rêves de gosses NC. Prochain objectif, en octobre 2025 : permettre à une centaine d'enfants de voyager dans les airs



Ci-dessus le reportage de Marion Thellier et Nicolas Fasquel.