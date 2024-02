Drame de Yaté : pas d’école ce lundi, la mairie appelle au calme

Les élèves de Yaté n'ont pas de transport vers les internats ce dimanche et n'auront pas classe dans la commune ce lundi. Des décisions annoncées par la mairie après la mort de deux personnes dans une fusillade qui a aussi causé des blessés. Dans ce contexte de grandes tensions, la municipalité demande d'éviter les attroupements et de "faire preuve de responsabilité".

Yaté sous tension, ce dimanche 18 février, après le drame survenu la veille au soir. Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’un échange de tirs qui apparaît lié au conflit de ces derniers mois du côté de Touaourou. Dans ce contexte, le maire, Victor Djaweri Gouetcha, appelle la population à éviter les attroupements, observer le plus grand calme et faire preuve de responsabilité.

Fermeture des établissements

Il annonce que tous les établissements scolaires de la commune resteront fermés ce lundi 19 février, en vue d’une reprise le mardi 20. “Les moyens seront mis en place pour permettre un accueil avec les mesures optimums de tranquillité et de sécurité pour les élèves”, précise le communiqué.

Transport des internes suspendu

Concernant les nombreux élèves scolarisés hors de la commune, à Nouméa et dans le Grand Nouméa, service de ramassage suspendu ce dimanche. Lui aussi doit reprendre mardi, “à partir de 15h30” et “dans les mêmes conditions que celles du dimanche”.