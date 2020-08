Journée de partage entre les maternelles du Mont-Dore et de Yaté

À Yaté, une journée de rencontre culturelle a réuni près de 500 personnes, autour des élèves des sections maternelles du Vallon Dore, de Saint-Louis et de Yaté. Une opération qui souhaite s'inscrire dans les valeurs du partage et de l'ouverture à l'autre.

Nadine Goapana et Gael Detcheverry (avec L.C) •

Cette journée elle représente beaucoup, c'est une deuxième vague parce que la première vague, c'était la rencontre entre les Dauphins et l'école de Saint Louis et là on vient ici c'est vraiment super, c'est accueillant pour les enfants, les gens de Yaté nous ont bien accueilli. La première rencontre, il n'y avait pas vraiment de parents mais là pour la deuxième vague c'est vraiment beaucoup.



- Ghislaine Goyetta, coordinatrice et accompagnatrice de Saint-Louis

Mélange de couleurs

C'était une journée d'école extraordinaire ce vendredi du côté de Yaté. Sur le terrain de la mission de Touaourou, le gris du ciel n'a pas entâché la bonne humeur des maternelles, parées des couleurs de leurs écoles respectives. Vêtues de rouges, les maternelles de l'école Les Dauphins du Vallon Dore et en vert pomme, pour celle de la mission de Saint-Louis; deux groupes scolaires qui réprésententL'accueil en tribu se fait en chansons, "Bienvenue mon ami", en langue Djubéa et Numèè et en couleur : bleu/blanc et vert pour les maternelles d'La rencontre s'est poursuivie avec des ateliers. Les élèves étaient répartis sur 16 ateliers de jeux en langues vernaculaires, de coloriage, de pochoir, de sculpture sur savon, et de tressage. Diverses activités portant sur la culture kanak, singularité de l’école calédonienne. "C'est ce mélange d'ethnies, on a au moins trois ou quatre ethnies mais les enfants ne sont pas simplement de ces quatre ethnies là, c'est vraiment un partage et puis un échange culturel qui est important " explique Isadora Takitoa, institutrice de l'école Sainte Thérèse de Touaourou.Après plusieurs semaines de travail, ce rassemblement a réuni près deenfants, parents, coutumiers, enseignants et différents directeurs de l’enseignement public et privé. Ce lien tissé a été scellé à la fois par, offertes aux écoles publiques-privées de Yaté et par une danse commune autour d'elles.