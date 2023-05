VIDEO. A Yaté, les militaires s'entraînent à combattre la pollution

Le D'Entrecasteaux a passé la matinée de mercredi dans la baie de Yaté. Les militaires à son bord étaient là pour installer un barrage anti-pollution. Il s'agissait de présenter le dispositif de gestion de crise en milieu maritime aux autorités. Reportage vidéo.

Myriam Ponet et Cécile Rubichon •

Dans la baie de Yaté, ce mercredi matin, le D'Entrecasteaux. À bord, des militaires s'affairent. Ils doivent installer un barrage flottant pour empêcher une pollution imaginaire de se répandre. Une nappe d'hydrocarbures par exemple.

Les militaires ont mis en place un barrage flottant pour circonscrire une pollution imaginaire. • ©Myriam Ponet / NC la 1ère

"On va éviter qu’elle ne s’étende et plonger une pompe dedans pour enlever les polluants et les traiter à terre", explique le commandant Chanteau, lieutenant de vaisseau.

A bord du D'Entrecasteaux, vingt-quatre militaires étaient chargés de l'opération. • ©Myriam Ponet / NC la 1ère

Pour les vingt-quatre marins engagés dans l'opération, il s'agit de s'entraîner à utiliser un dispositif déjà testé ailleurs lors d'incidents bien réels. Et de montrer aux autorités présentes qu'ils sont capables de remplir leur mission de protection des façades maritimes.

Les autorités coutumières et les élus, maillons essentiels de la chaîne d'alerte

Mais si Louis Mapou, président du gouvernement, Louis Le Franc, haut-commissaire, le général Putz, commandant des Forces armées en Nouvelle-Calédonie, le maire de Yaté, des élus communaux et provinciaux et les autorités coutumières étaient invités, ce n'était pas uniquement pour assister à une performance de l'armée.

Le président du gouvernement, le haut-commissaire, des élus locaux et les autorités coutumières ont pris part à l'opération. • ©Myriam Ponet / NC la 1ère

L'idée était de rassembler les décideurs pour améliorer la coordination et la réactivité de chacun de ces maillons essentiels en cas d'alerte.