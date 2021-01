Qui est la victime de l'accident du 31 décembre ?

La police lance un appel à témoin afin d'identifier une jeune mélanésienne victime d'un accident de la voie publique à hauteur du centre commercial Kenu In à Koutio. La victime est actuellement dans le coma au médipole.

Police Nationale (NG) •

Le 31 décembre à 5h, sur la route provinciale de normandie à hauteur du centre commercial Carrefour Kenu In, une jeune femme mélanésienne, âgée entre 18 et 30 ans, de corpulence normale a été renversée par un véhicule.

Elle venait de quitter un groupe de jeune, près du pont de la voie express. C'est sur le trajet qu'elle a eu l'accident.

Elle était vêtue d'un pantalon en jean noir, d'un haut gris/marron. Ses cheveux sont courts et elle était pieds nus.

Six jours après l'accident, la jeune femme est dans le coma, hospitalisée au médipôle. Personne ne l'a encore identifiée. La police lance donc un appel à témoin via les médias et les réseaux sociaux.

Signes distinctifs



La jeune femme porte plusieurs tatouages dont :

un grand tatouage circulaire sur le dos de la main droite,

un tatouage linéaire sur le pied droit,

"RBLS"sur la main gauche,

une étoile de David au niveau du poignet gauche,

des lettres et signes sur les phalanges de la main gauche,

un tatouage type flèche non terminée sur le mollet gauche

D’après un témoin la victime serait susceptible de se prénommer Céline, et elle serait originaire de Thio.

Toute personne pouvant aider à identifier la victime est invitée à prendre contact avec la Police Nationale en appelant le 24 33 00 ou le 17.