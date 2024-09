Rapprochement entre des élus du Congrès et l’Azerbaïdjan : les Loyalistes et le Rassemblement demandent la création d’une commission d’enquête

Les Loyalistes et le Rassemblement annoncent le dépôt d’une résolution au Congrès pour créer une commission d’enquête. Quatre mois après la signature d’un mémorandum très contesté en Azerbaidjan par Omayra Naisseline, ces deux groupes veulent faire la lumière sur les liens entre des élus indépendantistes du boulevard Vauban et Bakou.

C’est un déplacement qui avait fait l’effet d’une bombe, juste avant les émeutes. Fin avril, les élus non-indépendantistes du Congrès avaient découvert la signature d’un mémorandum de coopération entre le Congrès et le parlement d’Azerbaidjan. Un document signé par l’élue de la province des Iles Omayra Naisseline au nom du boulevard Vauban.

Les Loyalistes et le Rassemblement avaient annoncé leur intention de saisir le procureur de la République. Tandis que Calédonie ensemble avait demandé la tenue d’une session extraordinaire sur le sujet au Congrès, projet vite éclipsé par l’actualité avec le déclenchement des émeutes le 13 mai.



Légalité et transparence

Quatre mois plus tard, les Loyalistes et le Rassemblement remettent le sujet sur la table en déposant une résolution au Congrès. Elle "vise à créer une commission d’enquête pour examiner les relations, accords et activités entre certains élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la République d’Azerbaïdjan".

Les élus de ces groupes "dénoncent fermement ces actions, qu'ils jugent contraires aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie et à la souveraineté nationale". "Ils exprimeront leurs préoccupations, disent-ils, quant à la légalité et la transparence de ces initiatives, ainsi que leurs implications pour la sécurité et la stabilité de la région."

En juillet déjà, le député calédonien (Renaissance) avait adressé un courrier à la procureure de Paris pour l'avertir que "des élus calédoniens entretiennent des intelligences avec l'Azerbaïdjan visant à porter plainte aux intérêts fondamentaux de la République française".

Les Loyalistes et le Rassemblement tiendront une conférence de presse au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ce mercredi 4 septembre à 14 heures.