RÉACTIONS. Menace de censure du gouvernement Barnier : les élus calédoniens font part de leurs inquiétudes

Le gouvernement Barnier passera-t-il la semaine ? Les motions de censure déposées par le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national suite au recours au 49.3 du Premier ministre sur le projet de loi de finances sur la Sécurité sociale seront examinées mercredi 4 décembre à partir de 16h (heure de l'hexagone). Les élus calédoniens s'inquiètent de cette très possible chute du gouvernement qui aurait des conséquences sur les mesures de soutien annoncées par l'Etat en novembre dernier.

Des craintes partagées par l'ensemble de la classe politique calédonienne. Les responsables politiques s'interrogent sur l'avenir du projet de loi de finances 2025 et sur les aides d'urgence exceptionnelles qui pourraient être accordées à la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat doit continuer de débattre ce mardi soir (heure locale) du budget de l'Etat.

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et Gérard Larcher, président du Sénat, soutiennent les amendements au projet de loi de finances 2025 portés par "les Calédoniens eux-mêmes, ensemble, tous partis confondus et qui seront examinés au Sénat". "Une aide d'urgence de l'ordre de 850 millions d'euros. C'est fondamental", estimait Yaël Braun-Pivet.

On avait une solution même si elle n'était pas parfaite, dans ce projet de loi de finances. Là, il n'y a même plus de loi de finances. Et puis au plan politique, c'est un autre problème. On est engagé dans des démarches de discussions. Et nous n'avons pas un temps illimité pour parvenir à un accord, si on veut tenir la séquence 2025.