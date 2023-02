Rentrée scolaire : des Calédoniens déjà dans les achats

La rentrée des classes approche à grand pas et comme souvent, derniers jours de vacances rime avec nouvelles gardes-robes et fournitures scolaires. Neuf ou occasion, chacun à sa préférence.

Valentin Deleforterie, Brigitte Whaap avec Loreleï Aubry •

Que l’on soit impatient ou pas de reprendre le chemin de l’école, la rentrée scolaire est le rendez-vous inéluctable du mois de février. Alors qu'il ne reste que dix petits jours de vacances, certains Calédoniens ont décidé de mettre ce temps à profit en réalisant des achats de cahiers, stylos, compas et autres surligneurs.

Le choix de l'anticipation pour éviter la foule, pour certains

Les papeteries ne connaissent pas encore de ruée sur les fournitures scolaires, mais dans certains magasins, les passages en caisse commencent doucement à s'intensifier. Derrière sa caisse enregistreuse, Diane perçoit le début d'une période animée. "On commence à avoir un peu de monde et je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va être encore plus surchargé!" prévoit t-elle.

Parmi les clients du magasin, Jules est venu de Canala avec sa femme et ses trois enfants. La famille a souhaité préparer la rentrée le plus tôt possible. Il s'en explique, "C'est toute une organisation de papa et

maman et c'est très important pour nous. Toujours bien suivre les enfants comme ça, après la rentrée on est tranquille. Tout est fait, y'a plus à s'inquiéter. J'ai deux jours de repos, autant en profiter."

Même son de cloche pour Linda, venue faire ce qu'elle appelle des "pré courses" c'est à dire des achats en anticipation de la liste complète et officielle des fournitures. "En primaire, on a les listes le jour de la rentrée donc souvent, le soir même, on est dans les supermarchés ou dans les papeteries et il y a beaucoup de monde... donc j'anticipe" confie t'elle.

L'attente du versement de la paie, pour d'autres

A la question de l'anticipation s'ajoute également la question de budget en cette période de rentrée scolaire. Les familles les plus modestes restant dans l'attente du versement de leur salaire, réalisé plus ou moins tard dans le mois.

"Les salaires sont différés donc au grand maximum dans des foyers, c'est le 10 du mois et la pré rentrée scolaire commence pour les universités la semaine prochaine, donc tout va se passer la semaine 6 du mois de février." explique une responsable de magasin.

Au matériel scolaire s'ajoute le look

Si les plus jeunes écoliers (écoles maternelles et primaires) sont soumis aux tenues communes, les collégiens, lycéens et étudiants ont encore la liberté de composer leur look pour aller étudier. Des dépenses aussi nécessaires que le matériel scolaire, dans un contexte général d'inflation.

Certaines familles misent alors sur ce que l’on appelle la seconde main, des produits d’occasion qui ont l’avantage d’être moins chers et plus respectueux de l’environnement. Un concept qui s'impose comme une évidence pour les plus modestes. "On a beaucoup plus de monde que d'habitude" confie cette employée de la ressourcerie à Nouméa. "Les gens profitent des petits prix et des bonnes affaires tant côté papeterie que côté vêtements et articles de sport, pour refaire leur stock et habiller les enfants."



La rentrée scolaire est programmée le 13 février prochain.