Report des élections provinciales : le texte voté au Congrès grâce aux voix des élus indépendantistes

Ce mardi 22 octobre, la proposition de loi sur le report des élections provinciales a été votée dans la matinée au Congrès avec 47 voix favorables. Les élus indépendantistes étaient finalement en faveur du texte.

Le Congrès a voté ce mardi 22 octobre une proposition de loi organique sur le report des élections provinciales jusqu'au 30 novembre 2025. Le mandat des élus est donc prolongé jusqu'à l'année prochaine.

Il y a eu 47 voix pour, 1 contre (Sylvain Pabouty, groupe UC-FLNKS et Nationalistes) ainsi que 2 abstentions (Aloisio Sako et Kadrile Wright, groupe UC-FLNKS et Nationalistes).

"On avait besoin d'attendre"

Le groupe indépendantiste qui avait d'abord émis une réserve, a finalement voté favorablement à ce report d'élections. Pour Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS au Congrès, ce changement de position a été motivé par la rencontre avec François-Noël Buffet. "On avait besoin d'attendre. Les entretiens prévus avec le ministre des Outre-mer, vendredi dernier, nous ont suffisamment rassurés."

"Donner une vraie offre de sortie de crise"

Les loyalistes ont également voté pour ce texte. Gil Brial, élu de l'intergroupe rappelle que "ce report doit être dans l'intérêt des Calédoniens". Et "donner une vraie offre de sortie de crise et un accord politique qui pérennise la situation calédonienne."

Le mercredi 23 octobre, le report des élections provinciales sera examiné par la commission des lois du Sénat à Paris. Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du haut-commissariat de la république en Nouvelle-Calédonie, présent au Congrès, a d'ailleurs tenu à préciser dès l'ouverture de la séance que "le gouvernement [national] n’est en rien tenu politiquement par cette proposition de loi."