Royal Caledonia Show : découvrez le dispositif complet de NC La 1ère

Un journal télévisé et des émissions radio délocalisées, de multiples directs et contenus sur les réseaux sociaux : NC La 1ère prévoit d'accompagner comme il se doit la première édition du Royal Caledonia Show, cette grand-messe du monde broussard au coeur de Nouméa.

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, NC La 1ère se mobilise et propose un dispositif exceptionnel pour ces journées broussardes. Depuis la pelouse de l'hippodrome Henri-Milliard, les éditions d'information et les émissions radio se succéderont autour des animations du Royal Caledonia Show.

Une couverture continue sur Facebook, Instagram, TikTok

Dès samedi matin, sur Facebook, Astro animera un live pendant le concours de barbecue. Les cuisiniers détailleront leurs réalisations tandis que l'animateur s'intéressera à la dégustation et recueillera les réactions du public. Un exemple parmi tant d'autres, des contenus qui seront publiés sur les réseaux sociaux de NC La 1ère tout au long du week-end autour des animations de cette mini foire de Bourail, et au plus près du public.

Parallèlement, de nombreuses stories photos et vidéos seront régulièrement postées pour partager l'ambiance de l'évènement.

Un JT et des émissions radio sur le site de l'hippodrome

A l'occasion de cette mini foire de Bourail, des plateaux éphémères prendront place sur l'hippodrome. Un véritable studio radio sera reconstitué. Dès samedi matin, les animatrices Solène Prigent, Océane Le Goff et Amélia seront mobilisées pour faire vivre l'évènement aux auditeurs via des directs et des interviews.

Idem en télévision où l'édition de samedi soir sera réalisée, là encore, sur l'hippodrome Henri-Milliard. Un JT délocalisé d'une durée de 40 minutes, présenté par Valentin Deleforterie qui recevra plusieurs invités en plateau.