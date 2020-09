Saison des feux 2020 : les pompiers en ordre de marche dans le Nord

Grande opération d'entrainement hier jeudi à Poindimié avec un exercice de feu de forêt, à l'initiative de la Sécurité civile. Un exercice en partenariat avec les pompiers de Poindimié, Touho et Ponérihouen. Pour la première fois les coutumiers ont été associés à l'opération.

Marguerite Poigoune (Medriko Peteisi) •

©Marguerite Poigoune/ NC la 1ère

Un entraînement avant la saison des feux

©Marguerite Poigoune/ NC la 1ère

Là on voit que le sinistre se situe sur Poindimié mais on a Ponérihouen et Touho qui jouent aussi le jeu avec des renforts de la Sécurité civile. Une manière de mettre en coordination tous les différents acteurs qu'on pourra retrouver durant cette saison sèche. -Danilo Guepy, Directeur adjoint de la Sécurité civile

©Marguerite Poigoune/ NC la 1ère

Les coutumiers intégrés dans l'opération

Je suis content que cette opération se fasse jusqu'ici. C'est la reconnaissance de ceux qui habitent dans les terres coutumières.

-Amabili Poaragnimou, coutumier de Tieti



Un pompier blessé

©Marguerite Poigoune/ NC la 1ère

Un départ de feu a été localisé en face du lycée de Poindimié, près d’un lotissement. Chaque, les équipes se coordonnent pour préparer l'intervention d'un hélicoptère. A la, Alexis Paabou, chef de groupe au Centre de secours de Poindimié assure alors la mise en œuvre de tous les, afin deles habitations et la végétation."On voit comment le COS, le Commandement des opérations de secours s'organise, comment il met en place son dispositif, comment il fait remonter les informations. En seconde partie, on s'occupe de la gestion des renforts, qui viennent ici de Touho, et Ponérihouen. Enfin, avec l'évolution du feu on prévoit l'arrivée de la Sécurité civile avec le déclenchement du Plan Orsec 2 " explique ainsi le sergent chef Willy Oye de la caserne de Poindimié.Toujours dans le cadre de l'exercice, le feu est en train de prendre de l’ampleur et l’hélicoptère bombardier d’eau intervient alors dans les endroits difficiles d’accès aux véhicules des pompiers. L'exercice est organisé chaque année par la Sécurité civile, avant la saison sèche.Pour la première fois les coutumiers sont intégrés dans un exercice du genre. Une manière deles équipes de la Sécurité civile sur terre coutumière lorsque les feux se déroulent dans leur zone.Les soldats du feu ont également fait une mise en situation dans le cas où un pompier se blessait durant une intervention. Il a été pris en charge par le personnel, dans le véhicule de secours et d’assistance aux victimes.Autant de situations pour les préparer à la saison des feux qui commencent leprochain.