S'informer sur sa situation électorale en un clic

C'est désormais possible grâce à un service en ligne, lancé ce jeudi par le Haut-commissariat avec l'aide de la Direction des systèmes d'information du gouvernement de Nouvelle-Calédonie (DTSI) et l'ISEE.

Clarisse Watue et René Molé (A.M) •

©René Molé ...

Nul besoin de se déplacer en mairie pour s’informer sur les inscriptions sur les listes électorales. Il suffit désormais de renseigner son nom, son prénom ainsi que sa date de naissance, sur le site internet https://electeur-nc.fr/#/ . Depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur, il est possible de savoir sur quelle(s) liste(s) chaque électeur est inscrit et dans quel bureau de vote il devra se rendre. « Cela lui permet également de savoir quel est le bureau de vote dans lequel il est inscrit. Ce que l’on voulait, c’est que l’électeur ait l’information exacte, à chaque instant. On sait qu’il va y avoir des révisions de listes qui vont intervenir à partir du mois de mars pour les listes spéciales et on voulait que quel que soit le moment où l’électeur interroge cette application, il ait sa situation exacte », explique Laurent Cabrera, secrétaire général du Haut-commissariat.Les démarches à suivre par chaque votant pourront également être retrouvées sur le site. Ce service en temps réel renseignera les inscrits sur leur situation au fur et à mesure. Inscription sur la liste électorale générale provisoire, transferts en cours, inscription sur la liste électorale spéciale ou encore radiation, tout est accessible en un clic. Autre spécificité : le site internet rencarde les inscrits des communes insulaires sur les bureaux de votes délocalisés.Avant le 31 décembre, les électeurs qui ne sont pas présents sur les listes peuvent déposer un dossier d’inscription en ligne, via des liens dédiés sur le site https://www.elections-nc.fr/