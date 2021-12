Sécurité routière : 2021, une année particulièrement meurtrière

Au 28 décembre 2021, le bilan sur le territoire est de 46 accidents mortels, 49 tués et 57 blessés sur nos routes. C’est 18 accidents mortels de plus qu’en 2020, et 12 victimes de plus que l’année dernière. Le non port de la ceinture, l’alcool et les stupéfiants, ainsi que la vitesse excessive sont toujours les principaux facteurs en cause. Voici les chiffres.

Alix Madec (avec L.C) •

L'année se termine à nouveau, avec un triste bilan, concernant les accidents de la route. Le dernier bilan de la DITTT, la Direction des Infrastructures de la topographie et des transports terrestre a été établit le 29 décembre. 46 accidents de la route mortels sont survenus en Nouvelle-Calédonie en 2021. Alcool et cannabis toujours mis en cause Cette année, on compte 18 accidents mortels de plus qu’en 2020. 49 personnes ont perdu la vie sur nos routes, contre 37 en 2020 et 52 en 2019. 57 blessés ont été recensés et 33 personnes hospitalisées.

Les principales causes sont le non port de la ceinture à 78,4%, l’alcool et les stupéfiants à 65,5%, la vitesse excessive ou inadaptée à 53,3% ainsi que le défaut de permis de conduire à 39,1%. Le Grand Nouméa particulièrement concerné Les communes les plus touchées par ces drames en 2021 sont celles de Païta (6) de Nouméa (4) et de Dumbéa (4).Les victimes sont quant à elle dans la grande majorité des automobilistes, dans 77,6% des cas, des piétons dans 12,2% des cas et des 2 roues dans 10,2% des cas. La jeunesse au coeur des accidents Les accidents mortels touchent principalement les 18-24 ans et les 25-34 ans. A l’image des années précédentes, ces drames se déroulent majoritairement le samedi et le dimanche, en soirée et au petit matin. Les mois de mars, d’août et de novembre ont été particulièrement meurtriers, avec 23 personnes décédées au total. En 2021, mars, août et novembre recensent le plus grand nombre de décès. • ©DITTT



Le dernier accident en date du 28 décembre dernier, a endeuillé la commune de Païta. Un homme y a perdu la vie dans une sortie de route sur la voie express, à hauteur de la sortie de Savannah.

partager l'article