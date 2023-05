Sécurité routière : bilan d'un long week-end de contrôles

Il n'y a pas que le Saint Esprit qui était parmi nous en ces trois jours de la Pentecôte. Les gendarmes étaient aussi de sortie en nombre. Avec à la clé une trentaine d'infractions relevées.

William Kromwel (édité par Charlotte Mestre) •

Le haussaire, le président du gouvernement et le procureur avaient prévenu : la lutte contre l’insécurité routière sera intense cette année et les contrôles multipliés.

Pour les longs week ends de l’année, c’est un classique, et celui de la Pentecôte n’a donné lieu à aucune dérogation… Sous le hashtag "cartons rouges", la gendarmerie publie sur les réseaux sociaux « un joli palmarès des infractions relevées ».

Un palmarès somme toute classique. Il y a six conducteurs en état d’alcoolémie délictuelle, un conducteur sous l’emprise de stupéfiant et un autre "seulement" détenteur. Les gendarmes ont aussi relevé six défauts d’assurance, trois conducteurs sans permis et un dont le permis avait été suspendu. Trois personnes ont aussi été verbalisées pour non port de ceinture de sécurité avec, en plus, deux enfants non attachés, simplement tenus dans les bras. Trois chauffeurs ont également refusé de s’arrêter. Enfin, deux automobilistes ont été contrôlés à plus de 180 km/h. Ils ont été arrêtés, leur véhicule immobilisé. Ils retrouveront les gendarmes devant un tribunal