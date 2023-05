Semaine de la sécurité routière au travail : "il faut que les Calédoniens se rendent compte du fléau de la route ici"

La Semaine de la sécurité routière au travail s'est achevée ce vendredi 26 mai sur le Caillou. L'objectif de l'évènement est de sensibiliser les entreprises calédoniennes et leurs salariés aux dangers de la route.

Franck Vergès et Aurélien Pol •

Sur la place des Cocotiers, plusieurs ateliers de sensibilisation sont installés. Des démonstrations sur les dangers de la route sont illustrées par des spécialistes. Il s'agit du dernier jour de la Semaine de la sécurité routière au travail, organisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haussariat ce vendredi 26 mai. "Il faut que les Calédoniens se rendent compte du fléau de la route ici. Il faut faire attention aux comportements déviants, et que les conducteurs respectent les règles", insiste Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement en charge de la prévention routière.

De nombreux contrôles routiers ce week-end

L'objectif de l'évènement reste d'informer les entreprises et leurs salariés sur les risques de la conduite. Pendant toute la semaine, plusieurs sociétés sur l'ensemble du pays ont bénéficié de la prévention. L'initiative demeure importante car "en Nouvelle-Calédonie, près de 30 % des accidents de la route toutes gravités confondues impliquent au moins un usager en trajet lié à l'activité professionnelle", indique le gouvernement. "Entre 2018 et 2022, quatre collaborateurs ont été tués lors d’un trajet dans le cadre de leur activité professionnelle et 15 lors d'un trajet domicile-travail."

Pendant le long week-end de la Pentecôte, les contrôles de police et de la gendarmerie vont se multiplier sur le territoire. Ces opérations visent à limiter les accidents sur nos routes et à lutter contre toutes formes de délinquance.