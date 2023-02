Semaine du numérique : le cartable numérique dès la 5ème

Chaque jour NC 1ère vous propose des éclairages autour de la semaine du numérique. Ce mardi, focus sur le développement du dispositif appelé cartable numérique. Il s’agit d’un PC hybride (tablette et PC) avec des manuels accessibles hors connexion. Après avoir signée une convention de prêt, les collégiens conservent ce matériel pendant trois ans, dès la 5ème.

Stephanie Chenais (Noémie Dutertre) •

La semaine du numérique se poursuit dans les établissements du territoire. Plusieurs classes de 5ème ont découvert leur nouveau cartable numérique. Une opération expérimentée pour la première fois en 2021 et qui s’étend désormais aux collèges de toute la province Sud. Le concept : équiper les élèves de 5e d’un ordinateur qu’ils garderont jusqu’à la 3e. Leurs manuels sont chargés sur ce PC et ils peuvent s’en servir en classe ou chez eux.

Marilou est en 5ème au collège Cluny à Nouméa. Elle a choisi une section numérique l’an dernier et ne regrette pas son choix." J'amène ma tablette à chaque cours, je travaille avec dans toutes les matières. On télécharge des manuels pour éviter de les porter ou de faire des photocopies inutilement."

18 collèges équipés

Cette année, 1 800 élèves sont équipés ou en cours d’équipement du dispositif cartable numérique. "La logique c'est la généralisation : à cette rentrée 2023 on a 18 collèges équipés et l'année prochaine, les 21 établissements le seront", commente Luc Launay, délégué académique au numérique du vice-rectorat. Ce dispositif nécessite une formation pour les professeurs concernés. "À cette rentrée, c'est 400 professeurs que nous accompagnons et à la rentrée prochaine ça sera 950", continue Luc Launay.

Au démarrage de l'opération cartable numérique, en 2021, le budget prévisionnel était de 290 millions de francs financés à 50% par l’État. La province Nord et la province des Îles se penchent aussi sur cette question du numérique. Des réunions de travail sont lancées avec le vice-rectorat.