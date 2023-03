Sénat coutumier : Hugues Vhemavhe ne retrouvera pas son fauteuil de président

La décision était attendue. Alors qu'Hugues Vhemavhe contestait sa destitution de la présidence du Sénat coutumier devant le tribunal administratif, la juridiction a rejeté sa requête ce jeudi matin.

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'Hugues Vhemavhe visant à suspendre sa destitution en tant que président du Sénat Coutumier. Victor Gogny avait été nommé pour le remplacer lors de la mandature 2022-2023.

Le juge a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre cette décision et que le Sénat Coutumier devait retrouver rapidement un fonctionnement normal. L'opposition d'une majorité de ses pairs à son retour à la présidence et l'attitude de Hugues Vhemavhe étaient à l'origine du blocage de l'institution.

"Je continue mon action"

"Dans un premier temps, on était un peu déçu, a commenté Hugues Vhemavhe. Au Sénat coutumier, il y a des gens qui ne respectent pas la coutume. Qui ne respectent même pas leur grand chef. À deux reprises, le grand chef du sénateur Gogny lui a demandé de me laisser la place. C'est le tour de Hoot ma Waap. Mais il a refusé dans sa chefferie et une deuxième fois devant tout le monde, quand le grand chef est venu au Sénat coutumier pour lui dire de me laisser la place. On ne peut pas laisser la place aux gens comme ça qui n'ont aucune parole. Aucun respect. C'est pour ça que je continue mon action."