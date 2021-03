Sidaction : continuer à se mobiliser contre la maladie

Mathieu Ruiz Barraud •

Ce week-end est consacré au Sidaction. Pourtant, tout le paradoxe du VIH c'est bien qu'à mesure que la science avance, des solutions sont trouvées mais moins on parle de l’épidémie. Pour le docteur Isabelle Monchotte, vice-présidente de l’association Solidarité Sida en Nouvelle-Calédonie, les contaminations ne s’arrêtent pas. En 2020, une dizaine de nouveaux cas a été recensée sur le territoire, dont la moitié sont des cas locaux.



Les jeunes s'imaginent même que cette épidémie n'existe pratiquement plus, parce qu'on en parle peu et donc, ils s'en protègent moins.





Son interview complète à écouter ici.

Sida itw Monchotte

Une méfiance toujours présente

Si les personnes atteintes, et dépistées assez tôt peuvent vivre avec le virus, et même avoir une vie de famille, la société reste méfiante face à une maladie mal connue. Une ignorance qui existe même là où on l’attend le moins. "On en parle trois fois par an du VIH, et du coup, même les professionnels finissent par perdre un peu leur bon sens et se disent en réalité, quand je touche une personne séropositive, je ne peux pas être contaminé" raconte le docteur Monchotte.

Se faire dépister

©CC SHARM HARDY-FLICKR

En Nouvelle-Calédonie, le dépistage est très simple et peut se faire dans les dispensaires; l’association est également présente pour répondre aux interrogations au 24 15 17. Pour rappel, dans le monde, près de 690 000 personnes sont décédées de cette maladie.



Le reportage complet de Mathieu Ruiz Barraud.

Sida enrobé





France Télévisions fait campagne contre le Sida. Tout au long de ce week-end, se tient une collecte de fonds (au 110 ou sur sidaction.org) visant à lever des fonds afin de soutenir la recherche et les malades du VIH.