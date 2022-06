Solidarité : faire don de ses cheveux pour aider les personnes atteintes d'un cancer

C’est une action de solidarité pas comme les autres, qui a trouvé sa place en Nouvelle-Calédonie, auprès de cinq salons de coiffure. Depuis le début de l’année, les professionnels récoltent les cheveux coupés pour en faire don à l'association métropolitaine Fake Hair Don't Care, qui vient en aide aux personnes malades.

Lizzie Carboni •

Et si nos cheveux, une fois coupés, avaient une deuxième vie ? Depuis le mois de janvier, à Nouméa, 5 salons de coiffure se sont fédérés pour la bonne cause. Les mèches de cheveux coupées sont envoyées en métropole, à l’association Fake Hair Don’t Care, une association qui confectionne des perruques en cheveux naturels, afin d'aider les personnes atteintes de cancer.

10 cm en solidarité

Pour réaliser le don, il y a des critères et un protocole à respecter. La mèche de cheveux doit être de minimum 10 cm, de la partie coupée à la pointe et le cheveux en bonne santé, qu'il soit naturel ou coloré. Après quoi, c'est la coiffeuse ou le coiffeur qui s'occupe du reste.

Mellie Pous, gérante d’un salon à Nouméa, nous explique le protocole à suivre.

Mellie Pous

Une fois coupées, les mèches de cheveux sont envoyées en métropole à l'association Fake Hair Don't Care • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère



Cette bonne action a motivée Emilie, il y a déjà quelques. Elle a pris rendez-vous chez sa coiffeuse et a fait don de 30 cm de ses cheveux, un don qui la touche personnellement. "Pour avoir eu des personnes dans ma famille, atteintes du cancer, on se sent complètement impuissant. On aimerait pouvoir faire quelque chose et contribuer à leur bien-être." explique la jeune femme.



D’autres clientes comme Laura ont découvert l’opération, au moment de la prise de rendez-vous. "Elle m'a proposé de faire un don de mes cheveux, je voulais couper au moins 10 cm donc je lui ai dit volontiers, c'est l'occasion car j'avais prévu de couper beaucoup. Je suis ravie" confie-t-elle.

Depuis le début de l’année, 34 personnes ont déjà accepté le don, au salon de Mellie. Un premier envoi collectif avec les autres professionnels participant à l’opération, est prévu au mois de juillet.

Pour en savoir plus sur l'association et son fonctionnement, voici plus d'informations à lire ici.