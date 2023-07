Son budget avait été amputé de 9,5 millions par une employée, Avec reprend ses quêtes

Ce samedi, des bénévoles d'Avec (Aide volontaire aux évacués calédoniens) récoltaient des dons devant les principales grandes surfaces de Nouméa, du Mont-Dore, de Païta, de Koné, Bourail ou encore Lifou. Après le détournement de 9,5 millions dont l'association a été victime, ils espèrent renflouer les caisses.

Alix Madec et Cécile Rubichon •

Le 26 mai, l’ancienne secrétaire de l'association Aide volontaire aux évacués calédoniens (Avec) a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nouméa à 18 mois de prison ferme. Elle avait détourné 9,5 millions de francs.

L'affaire "nous a tous beaucoup affectés mais on n’a jamais baissé les bras : les malades ont besoin de nous", lance Marie-Claude Hellouin, la présidente de l'association, samedi, devant un supermarché de Nouméa. C'était le premier de cinq jours de quêtes programmés sur l'ensemble du territoire jusqu'au 19 août.

"L'association nous a beaucoup aidés"

Il faut des pièces pour renflouer les caisses et poursuivre les missions d'aide aux malades qui doivent partir se faire soigner en Australie ou dans l'Hexagone. “Le gros travail se fait à Sydney, dans les hôpitaux, où une visiteuse part au besoin parce que certaines personnes sont envoyées directement du Médipôle, sans rien." Des vêtements, des produits d'hygiène, des gourmandises leur sont amenés. Des smartphones peuvent être prêtés. Des goûters sont aussi organisés tous les mercredis pour qu'enfants et parents se retrouvent.

Un soutien précieux, témoigne Florence, bénévole et nouvelle trésorière de l’association. Elle a connu Avec après un evasan de son mari. "C’était la période Covid. Il était tout seul, c’était très difficile. Ils nous ont beaucoup aidés." Elle est devenue bénévole pour soutenir en retour.

Samedi, les Calédoniens étaient au rendez-vous, sans faire l'amalgame. “Cette affaire concernait une personne. Les autres sont là, debout, pour essayer de récolter quelques fonds. C’est important de se mobiliser parce que les gens en ont toujours besoin", pose par exemple Eveline Courtot.

En 2023, l’association a reçu 5 millions de francs de subvention des provinces et du gouvernement. Des collectes seront encore organisées les 22 et 29 juillet puis les 5 et 19 août.