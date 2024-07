TÉMOIGNAGES. "C'est terrible de ne pas pouvoir voter, c'est quand même un droit fondamental" : les couacs des procurations au premier tour des législatives 2024

Si le premier tour des élections législatives s’est passé globalement sans encombre en Nouvelle-Calédonie, plusieurs dizaines de personnes n’ont pas pu voter pour leurs proches. En cause, des problèmes d'acheminement dans les procurations.

Quand elle arrive à la salle omnisports de l’Anse-Vata dimanche, pour honorer la procuration qu’on lui a confié, Nolwenn déchante très vite. Aucune trace de cette procuration sur les registres, elle ne peut pas voter. Direction alors la mairie de Nouméa. Arrivée là-bas, après une file d'attente imposante, "la personne à la mairie a recherché sur son fichier, nous explique Nolwenn. Elle m'a demandé la confirmation de procuration acceptée auprès du commissariat, a trouvé la personne qui m'avait donné procuration. Elle a ensuite appelé le bureau de vote pour leur demander si la personne qui m'avait donné procuration était bien sur le fichier d'émargement. C'était le cas, donc l'agent de la mairie leur a donné confirmation que je pouvais retourner au bureau de vote pour voter au nom de cette personne."

Certains votent, d'autres pas

Heureusement, Nolwenn a donc pu finalement voter, ce qui n’est pas le cas de la majorité des nombreuses personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Guénolé, par exemple, devait voter pour sa femme, partie dans l'Hexagone. Malgré un déplacement à la mairie et la photo du récépissé, pas moyen de porter sa voix. À son grand dam. "C'est terrible de pas pouvoir voter, c'est quand même un droit fondamental. On se dit que quand même, ça aurait été chouette qu'on soit prévenus que ce genre de manip, c’est-à-dire, faire une déclaration en mairie, avait un risque de ne pas aboutir. Ça aurait été super qu'on nous dise 'Ben, faites la démarche en ligne en fait, il y a plus de chances que ça fonctionne'".

14 000 procurations pour le 1er tour

Ce couac concernerait quelques dizaines de votants sur les 14 000 procurations réalisées pour ce premier tour. Selon l'État, c’est la paralysie du service postal de l’OPT à cause des violences des dernières semaines qui est en cause. Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du haut-commissariat, précise ainsi que "la grande partie des défauts relevés pour ces procurations qui n'ont pas été acheminées, sont des défauts d'adressage ou de transmission et concernent des procurations établies hors de la Nouvelle-Calédonie".

En effet, même si les services de l'Etat ont "pris le parti de demander aux forces de l'ordre qui recueillaient ces procurations de les transmettre par voie dématérialisée aux mairies de destination pour aller vite", beaucoup ont plutôt choisi la voie "normale" pour une procuration c’est-à-dire, par voie postale en pli recommandé ou au porteur.

Des démarches sur le site maprocuration.gouv.fr

Pour le second tour, il est donc conseillé de faire ses démarches le plus tôt possible sur internet via le site maprocuration.gouv.fr ou d’insister auprès des agents auprès de qui est faite la procuration pour que la confirmation soit envoyée par mail. Ou alors, d’être là pour voter soi-même. C’est d’ailleurs ce que feront les conjoints de Nolwenn et Guénolé.

À noter que la Ville de Nouméa a publié ce mardi un communiqué pour guider les administrés dans la constitution d'une procuration et en cas d'incident.