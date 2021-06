Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle carte d’identité

William Lecren •

Un changement de taille. La nouvelle carte d’identité poursuit son déploiement en France depuis son lancement le 15 mars et commence à débarquer dans les portefeuilles calédoniens. Disponible depuis le 17 mai sur le Caillou, ce document arrive, en effet, dans les mairies depuis le début de semaine. Il est aussi possible de lancer les démarcges sur le site du gouvernement français. Plus petite, résistante et sécurisée, on vous dit tout sur cette nouvelle carte d’identité qui sera généralisée partout en France à partir du 2 août 2021.

Un format réduit

Elle aura la taille d’une carte bancaire (85,60 mm × 53,98 mm), plus pratique pour la ranger dans le portefeuille explique Mathieu Galéa, chef du service de la vie citoyenne de la Ville de Nouméa. "C’était un vieux dilemme, car l’actuelle carte d’identité a ce format particulier plus grand que les autres cartes que l’on pouvait avoir, souligne-t-il. Cette nouvelle carte est plus dure avec un plastique plus solide qui lui permettra de mieux résister si elle passe à la machine par exemple."

Une carte plus sécurisée

Réduire le risque de fraude grâce à l’implantation d’une puce électronique était l'un des enjeux de cette nouvelle carte d’identité. Elle sera ainsi plus sécurisée tout en adoptant un design modernisé. "On est sur un document qui est à peu près équivalent au passeport en termes de sécurité et d’informations contenues", ajoute Mathieu Galéa. D'ailleurs, elle est considérée comme un titre de voyage, certains Etats (UE et hors UE) l’acceptant au même titre que le passeport.

Une puce rassemblant les infos

Dans la puce de cette nouvelle carte nationale d’identité seront stockées différentes informations notamment deux empreintes digitales et une photo. "C’est la grosse avancée de cette carte : les données biométriques sont contenues dans la puce, explique Mathieu Galéa. C’est vrai qu’en Nouvelle-Calédonie, on n’a pas de grosses problématiques de fraude à l’identité mais c’est un vrai sujet en Métropole."

Une durée de validité abaissée

La durée de vie de ce nouveau dispositif change elle aussi passant de quinze ans à dix ans de validité. Elle restera gratuite et continuera d’être délivrée en mairie. "Il n’est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d’une telle carte à partir du 2 août 2021, précise indique le site service-public.fr. Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace européen avec votre ancienne carte."

Ecoutez le reportage de William Lecren :