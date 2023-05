Trois élus du Rassemblement national en Calédonie pour enchaîner les rencontres

Le déplacement en Nouvelle-Calédonie va durer jusqu’au 21 mai. André Rougé, délégué national du RN à l’Outre-mer, est accompagné de Philippe Olivier, député du parlement européen. Sébastien Chenu, vice-président de l’Assemblée nationale, fait également le déplacement.

Alix Madec et Loreleï Aubry, avec Françoise Tromeur •

Une semaine pour "consulter toutes les parties", comme le dit André Rougé. Et ensuite émettre "la proposition la plus consensuelle possible". Le député européen, délégué du Rassemblement national à l'Outre-mer, était mardi soir l'invité du journal télévisé sur NC la 1ère, pour évoquer ce déplacement de trois élus RN. Une visite officielle aux termes de l’Accord de Nouméa.

Proposition statutaire

"Il y a une page qui se tourne, un nouveau chapitre à écrire et nous entendons bien participer activement à l'écriture de ce nouveau chapitre, a-t-il expliqué. Par conséquent, nous sommes ici pour rencontrer le maximum d'acteurs locaux, institutionnels, politiques, religieux, économiques, socioprofessionnels, d'absolument toutes les tendances. Et à l'issue de cette visite, nous ferons une proposition statutaire dont le postulat de départ est bien sûr le maintien de la Calédonie dans la France (…) mais une France pour tous."

Guy-Olivier Cuénot délégué territorial

Egalement du voyage, le député européen Philippe Olivier. Mais Sébastien Chenu aussi se rend sur le Caillou. Le député du Nord est vice-président du RN et vice-président de l'Assemblée nationale.

Des visiteurs accompagnés par Guy-Olivier Cuénot, désormais le délégué territorial du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie. "C'est très important, pour des parlementaires qui vont avoir à traiter l'aspect constitutionnel du nouveau statut, de se faire par eux-mêmes, et de véhiculer à leurs collègues, les impressions, les ressentis, les contacts", estime le seul élu local du mouvement, au Congrès - il siège au sein du groupe Avenir en confiance.

