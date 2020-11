Agression dans une maison de retraite : trois jeunes majeurs condamnés

Les faits, d’une grande violence, se sont déroulés mardi dernier dans une pension pour personnes âgées à Nouméa.

Jugés en comparution immédiate, trois jeunes âgés de 18 et 19 ans ont été condamnés au tribunal correctionnel de Nouméa ce mardi pour des agressions sur des pensionnaires d’une maison de retraite situé dans le quartier de Logicoop à Nouméa. Leur motivation, la quête d’alcool.Après un délibéré de moins d’une heure, le principal auteur des faits écope de 5 ans de prison.Le procès s’est ouvert dans la plus grande confusion, deux des trois mis en causes ayant décidé de revenir sur leurs précédentes déclarations. L’un d’eux qui avait affirmé durant sa garde à vue être l’auteur de violences sur un homme de 91 ans s’est finalement rétracté, accusant son compère, également jugé à ses côtés. Une nouvelle version confirmée par l’un des camarades qui n’a pourtant pas convaincu le tribunal. Dans son réquisitoire, le ministère public parle de « dossier de la honte » et du caractère lamentable de ces passages à l’acte dans une maison de retraite.« Dans toutes les cultures du monde, un vieux c’est sacré. Surtout dans la culture mélanésienne. » a souligné Maître Daubet-Esclapez, avocat des parties civiles. Toutes les victimes ont tenu a assister au procès et parmi elles, un homme de 91 ans victime d’une double fracture, du nez et de la mâchoire. Suite à l'agression, il avait été retrouvé dans sa chambre, le corps ensanglanté. A la barre, il conclura simplement « Il m’a tapé, tapé, tapé. C’était vraiment pour me tuer. »Alors que le ministère public avait requis 6 ans de réclusion pour le principal auteur des faits, celui-ci a finalement été condamné à 5 ans de prison, assorti d’un maintien en détention. Ses compères écopent respectivement de 3 ans et 23 mois d’emprisonnement.