Un court-métrage pour lutter contre le harcèlement

Clarisse Watue (S.C.) •

C’est le début des vacances scolaires ce soir et l’année se termine en beauté pour les troisièmes « Classe Défense » du collège de Magenta. La section remporte le prix du concours Accrovi 2020, Accrovi, pour Alcool, cannabis, route et violence.

Pour aider les gens

Il s’agit d’un concours dédié à la prévention, avec pour thème cette année le harcèlement. « On a fait ce travail sur le harcèlement, pour aider les gens qui étaient eux-mêmes dans ce cas. Par exemple dans les collèges, les lycées, certaines personnes se font agresser physiquement et moralement, sur internet comme dans la vraie vie. On a fait ça pour leur dire qu’il faut prévenir les gens», explique Daryl, un des lauréats.

©(C.W.)

Un sujet délicat

Un prix remis par le vice-recteur, Erick Roser, et Jean-Pierre Djaïwe, membre du gouvernement en charge de la jeunesse et des sports. Les lauréats ont été récompensés pour la qualité de leur court-métrage et leur manière d’aborder ce sujet délicat.

Daryl, Vladimir, et Maëlys font partie des lauréats du concours ACCROVI 2020 :