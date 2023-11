Un demi-siècle après, "l'assemblée générale des Eglises du Pacifique" retrouve la Calédonie

Des représentants religieux de la région se réunissent en Nouvelle-Calédonie, du vendredi 17 au jeudi 23 novembre. La "conférence des Eglises du Pacifique" y revient pour son assemblée générale, cinquante-sept ans après un premier événement, à Lifou.

En 1966, Lifou recevait l'assemblée inaugurale d'une organisation religieuse appelée Pacific conférence churches. Créée cinq ans plus tôt, la "conférence des Eglises du Pacifique" se voulait "une réponse régionale à un monde en mutation et à l'indépendance. Les chefs d'église de la Papouasie néerlandaise, à l'Ouest, jusqu'aux Samoa, à l'Est, se sont réunis pour former cette organisation œcuménique régionale à partir d'anciennes églises missionnaires", resituent les organisateurs de l'événement qui se tient cette année en Calédonie.

Dans le public à Xepenehe, lors d'une reconstitution historique présentée pour l'assemblée générale de 1966. • ©PCC

Douzième édition

Il s'agit de la douzième assemblée générale tenue par la "conférence", cette fois organisée par l'Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie. Le thème décline la notion de Do Kamo. "Comment l’église régionale peut, à partir du concept kanak philosophique du Do Kamo, requestionner nos différentes problématiques", développait Muneiko Haocas, au pôle communication de l'EPKNC, dans le journal de mercredi midi présenté par Medriko Peteisi. Des sujets qui dépassent le cadre de la religion, ajoutait-elle en citant la violence à l’égard des femmes, la protection de l’enfant ou les enjeux du réchauffement climatique.

Deuxième vague cet après-midi

De nombreux participants venus de l'extérieur sont annoncés, sachant que l'institution regroupe 28 églises et onze conseils nationaux d'églises. De l'Australie à la Polynésie en passant par West Papua, les Salomon, Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Fidji, Tonga, Samoa, Niue, la Nouvelle-Zélande, Kiribati, les Etats fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, les Cook les Samoa américaines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certains sont arrivés le 9 novembre, les autres étaient attendus ce jeudi 16.

Plusieurs rendez-vous

Au programme, d'abord des "pré-assemblées" vendredi 17 et samedi 18 : de jeunes à Houaïlou sur le site de Do Neva ; de femmes à Canala ; de dirigeants à Lifou, à la tribu de Xepenehe. L'assemblée générale à proprement parler a lieu du lundi 20 au jeudi 22 à Nouméa, à l'université (où les délégations sont par ailleurs hébergées). Un espace thématique est ouvert au public de 10h30 à 11h30, sur inscription en amont ici, là ou encore là.

À noter qu'une autre organisation religieuse, en lien avec la PCC, se saisit de l'occasion pour réunir son assemblée générale en Calédonie, à l'université : l'Association des écoles théologiques du Pacifique Sud.