Un fonds de solidarité exceptionnel de 6,6 milliards de francs annoncé pour les 33 communes calédoniennes

Face à une crise de trésorerie inédite, les communes de Nouvelle-Calédonie devraient terminer, sereinement, l'année 2024. Une convention va être signée entre l'Etat et le gouvernement calédonien pour recevoir rapidement 6,6 milliards de francs CFP en faveur des communes.

Bonne nouvelle pour les 33 communes calédoniennes : l’État devrait signer une convention avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour débloquer un fonds de solidarité exceptionnel de 6,6 milliards de francs CFP d’ici la fin de l’année 2024. Ce soutien financier, indispensable pour boucler les budgets municipaux, répondra à une demande pressante portée par l’Association nationale des maires de France et l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, présidée par Pascal Vittori.

Des recettes attendues depuis mars 2024

Depuis mars dernier, les communes de Nouvelle-Calédonie font face à une situation critique en raison d’un manque de trésorerie. En l’absence des recettes attendues provenant des centimes additionnels — des revenus fiscaux essentiels issus de l’activité locale comme les taxes sur les entreprises ou les immatriculations de véhicules —, les budgets municipaux sont en difficulté.

Pour Nouméa, ce soutien représentera plus d’un milliard de francs CFP et pour le Mont-Dore, plusieurs centaines de millions de francs CFP avec l'usine du Sud. Globalement, ce fonds de solidarité exceptionnel permettra, selon les associations de maires, d'envisager 2025 avec plus de sérénité.

L’Association nationale des maires de France et l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie devront faire entendre leur voix avant le vote du budget Outre-mer 2025, prévu le 5 décembre 2024, au Sénat.